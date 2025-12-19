'La invasión de los bárbaros', la película que lucha por llegar a los cines: "Nos llegaron a decir que no iba a interesar al público"  

La operación para salvar las obras del Museo del Prado de los bombardeos de Madrid en otoño de 1936, ha dado mucho de lo que hablar en La Ventana, sobre todo en la sección Acontece que no es Poco de Nieves Concostrina. Sin embargo, en noviembre, esta trama salió de los estudios de la SER para convertirse en una película. Grabada en valencia y basada en una obra de teatro, La invasión de los bárbaros utiliza este episodio de la Guerra Civil como punto de partida para hablar de memoria histórica, represión franquista y fosas comunes.