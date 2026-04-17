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Introducción al petrodólar y la guerra contra Irán
Si Washington no puede garantizar el tránsito del petróleo por el estrecho de Ormuz, este hecho provocará una gran turbulencia en el núcleo del sistema financiero global.
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Ni que fueran las fundiciones se chips de Taiwan.