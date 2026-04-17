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Introducción al petrodólar y la guerra contra Irán

Introducción al petrodólar y la guerra contra Irán

Si Washington no puede garantizar el tránsito del petróleo por el estrecho de Ormuz, este hecho provocará una gran turbulencia en el núcleo del sistema financiero global.

| etiquetas: petrodólar , petroyuan , irán , eeuu , guerra , ormuz
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2 comentarios
4 1 0 K 57 cultura
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
El peligro está en que si no logran su control, decidan que no será para nadie, y bombardeen pozos y refinerías.
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

Ni que fueran las fundiciones se chips de Taiwan. :roll:
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menéame