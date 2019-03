Videos: Las intervenciones policiales del 1-O que el exnúmero dos de Zoido niega que sean cargas

"No hubo cargas según su definición técnica", ha dicho el ex secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto durante su comparecencia en el juicio del procés. "No hubo una carga entendida como una actuación con el objetivo de disolver una manifestación o desalojar un lugar ocupado. Eso no se produjo".Nieto sí ha reconocido que hubo "empleo de la fuerza" y en algunos sitios "de una forma llamativa".En el caso del Pau Claris, el juez consideró "desproporcionada" e "incluso peligrosa" la actuación de los agentes en el instituto Pau Claris..