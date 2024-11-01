edición general
El insulto en el Madrid del siglo XIII (1202)

El Fuero de Madrid, concedido y sancionado por Alfonso VIII y vigente hasta 1346 se conserva en un códice de 26 hojas de pergamino, escrito en letra del siglo XIII y conservado en el Archivo de la Villa de Madrid. El fuero ofrece una imagen viva del Madrid de inicios del doscientos, con la regulación de diversos aspectos de la vida cotidiana de la villa, entre otros, las penas por insultar y difamar, que tienen en lo sexual un punto de referencia, con el fin de minar el honor el difamado.

| etiquetas: madrid , insultos , fueros , edad media , historia , fuentes históricas
8 comentarios
themarquesito #6 themarquesito *
#5 Pero no me negarás que "fudidinculo", que hoy sería "dadoporculo", tiene una sonoridad muy propia.
3 K 54
TripleXXX #8 TripleXXX
#6 Joiopolculo, pero en mi tierra se usaba como algo cariñoso: Joiopolculo, no te comas todas las magdalenas xD
1 K 27
themarquesito #1 themarquesito
Hay insultos que no pasan de moda:

Todo hombre, que a un vecino o a hijo de vecino, a una vecina o a hija de vecina, que a una mujer llamase “puta” o “hija de puta” o bien “leprosa”; y quien aplicara a un varón alguno de los vocablos vedados, “sodomita” o “hijo de sodomita” o “cornudo” o “falso” o “perjuro” o “leproso” u otra cualquiera de las palabras que están prohibidas en esta carta, peche medio maravedí al demandante y otro medio a los fiadores, si aquel se querellase; en otro caso, preste juramento y niegue las palabras que pronunció.
1 K 31
Uge1966 #2 Uge1966
Mas si el otro [el querellante] le replicare con tales palabras [prohibidas], no pague coto alguno, sino que vaya lo uno por lo otro; y todo ello mediante el testimonio de testigos. En cambio, si no fuera posible probarlo, jure sobre la cruz que nada sabe y marche en paz.
1 K 23
Torrezzno #7 Torrezzno
Hijo de sodomita. Ojalá hubiese conocido ese el el colegio.
0 K 20
Spirito #3 Spirito *
Lo de cornudo es un entrañable clásico que nunca pasa de moda.

Bueno, ese aquí no tendría mayor efecto, porque el 95% está módico. xD
0 K 9
themarquesito #4 themarquesito *
Dejo aquí el fragmento correspondiente al texto del manuscrito original, con letra gótica muy bonita y un latín macarrónico memorable.
#3 ¿Y qué me dices de la forma vulgar de sodomita recogida en el texto original: "fudidinculo"?  media
0 K 19
Spirito #5 Spirito
#4 No sé, lo de sodomita como que ha perdido un poco de fuelle.

Ahora parece que está más de moda lo de felón. xD
0 K 9

