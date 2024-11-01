El insulto en el Madrid del siglo XIII (1202)

El Fuero de Madrid, concedido y sancionado por Alfonso VIII y vigente hasta 1346 se conserva en un códice de 26 hojas de pergamino, escrito en letra del siglo XIII y conservado en el Archivo de la Villa de Madrid. El fuero ofrece una imagen viva del Madrid de inicios del doscientos, con la regulación de diversos aspectos de la vida cotidiana de la villa, entre otros, las penas por insultar y difamar, que tienen en lo sexual un punto de referencia, con el fin de minar el honor el difamado.