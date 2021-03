"Un insulto a la inteligencia" los argumentos del PSOE para vetar que el Congreso investigue al rey emérito

Echenique ha recordado que la inviolabilidad está pensada para proteger los actos que el rey lleva a cabo en su condición de jefe del Estado y que cuentan por tanto con el refrendo del Gobierno, pero no para protegerle de los delitos que pudiera haber cometido en su vida privada. Se ha quejado de que la mayoría de la Mesa entienda que la inviolabidad se extiende no sólo al ámbito privado, sino que se aplica "eternamente", incluso cuando ya no se es rey y que, además, protege incluso de hechos que no son delictivos.