Inmigración, delincuencia y una oportunidad perdida. Análisis Politico desde la seriedad

A raíz de este hilo www.meneame.net/story/ingeniero-marroqui-construye-radar-casero-compar y ahora que estamos en campaña para las generales (parece), dejo aquí unos números que acabo de encontrar esta mañana sobre inmigración (a colación de la regularización masiva y las quejas que los vinculan con la delincuencia).

La frase típica es: "Los inmigrantes son unos delincuentes. Del total de presos, el 30% son nacidos en el extranjero, ¡mucho más proporcionalmente que de españoles!".

Hoy me ha dado por mirar y es completamente cierto, los inmigrantes delinquen más que los nacidos españoles.

Los números aproximados son los siguientes:

10 millones de inmigrantes totales en España aproximadamente (censados y no censados)

20.000 de ellos en la cárcel

Porcentaje: 0,2%.

40 millones de nacidos en España:

40.000 de ellos en la cárcel

Porcentaje 0,1%.

Si nos fijamos ademas en las nacionalidades, tenemos que las mas sobre representada en la cárcel es la población marroquí.

1 millón de inmigrantes nacidos en Marruecos:

5.000 de ellos en la carcel

Porcentaje 0,5%.

En resumen, si no se tuviese en cuenta la ley, que impide legalizar cualquier persona con antecedentes policiales, de cada 200 marroquies legalizados, meteríamos un delincuente en el país!

Pero ahora viene la mejor dimensión de todo! Si investigamos un poco mas, lo que esta realmente sobre representado en la cárcel son los hombres!

25 millones de hombres en España

55.000 son hombres

5.000 son mujeres

Porcentaje respecto a mujeres, 90%

El sexo y la edad son mucho más importantes que el origen :O !

Y ahora la pregunta, ¿porque Pedro Sánchez en lugar de legalizar a todo el mundo no legaliza solo a las mujeres?

Las mujeres están muy infrarepresentadas en la población de delincuentes. Pedro Sánchez está perdiendo una oportunidad de oro para legalizar solo a mujeres y bajar las estadisticas de delincuencia, así ademas, contentaría a:

Rojos (legalizar inmigrantes)

Veganos y animalistas (Las hombres consumen entre un 30% y 60% mas de menos carne)

Feministas (más mujeres)

Empresarios (las mujeres se sindican menos y son mas fáciles de explotar)

Racistas (menos legalizaciones)

Inceles (más mujeres fáciles!)

Hasta aquí mi sesudo análisis político de hoy.