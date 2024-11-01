El infierno del capitalismo

Es una imagen que se repite en los noticieros y periódicos de nuestros días: la de los refugiados viviendo en tiendas de campaña, personas que han huido de guerras, desastres meteorológicos y naturales y que se las tienen que apañar con las tiendas de campaña que les proporcionan organismos internacionales financiados en buena parte por los estados.

Es un deber humanitario que nadie parece discutir pero que pone en evidencia que aquí en nuestro país hay gente que vive una situación aún peor, me refiero a los sintecho, gente que vive en la puta calle sin un techo en el que cobijarse, a menudo durmiendo sobre unos simples cartones, (siempre me he preguntado donde pueden hacer sus necesidades si hacerlas en la vía pública está rigurosamente prohibido por las diversas ordenanzas municipales).

Uno puede preguntarse porque se permite esto, porque el estado se preocupa en socorrer a unos distantes mientras no hace nada por los próximos, cuando el coste de remediar esta situación aberrante sería muy bajo. Habilitar zonas en los municipios para hacer lo mismo que se hace con los refugiados, pequeños asentamientos de tiendas de campaña con una mínima infraestructura de agua y servicios sanitarios. Aunque solo fuera un parche antes de solucionar el gravísimo problema de la vivienda.

Yo creo que la razón principal es para que estas situaciones de pobreza extrema sean un ejemplo de lo que te puede pasar si no espabilas en la lucha económica que es la base del capitalismo, si no eres diligente y luchador, si no te esfuerzas dentro de este sistema aceptando las reglas imperantes puedes acabar muy mal, peor que los desgraciados refugiados que ves cada día en la televisión.

Esto recuerda las imágenes del infierno que había en las iglesias, yo las recuerdo de cuando de pequeño, hace ya un porrón de años, iba a misa y me fijaba en las pinturas en que se veían los condenados entre las llamas, en una advertencia y una amenaza de lo que te esperaba si no eras "bueno" y obedecías las leyes de la santa madre iglesia.

Nota final, en el comunismo creo que se aseguraba que no hubiera nadie sin un techo sobre su cabeza.