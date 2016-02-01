edición general
2 meneos
3 clics

Infesta y Angustia: dos topónimos viarios betanceiros

Uno de los nombres comunes con que se designaban las calzadas romanas en época imperial era "via lata", que en contra de la opinión mayoritaria, no significaba "vía ancha", sino conducida, dirigida o encaminada, de latum, participio latino de fero, "dirigir, encaminar, conducir, hacer ir, llevar". Es la misma formación que aparece en Agolada < aqua lata, "agua llevada, conducida", en referencia a un acueducto o canalización artificial. Como topónimo la frase via lata ha sobrevivido en el nombre de Los Llanos de la Violada (Huesca), alterado...

| etiquetas: infesta , angustia , toponimia , vías , latín , vía lata
1 1 0 K 24 Arqueología
1 comentarios
1 1 0 K 24 Arqueología
Deckardio #1 Deckardio
Acabo de descubrir este blog investigando sobre la ruta que seguía la calzada romana entre Caesaraugusta (Zaragoza) con Osca (Huesca) y ya ha ido de cabeza a favoritos. Suele llamar la atención a quien pasa por la zona el desagradable (para el significado actual) nombre de los Llanos de la Violada, o acequia de la Violada (uno de los tramos del espectacular canal de Monegros). En realidad la información del excelente blog nos cuenta que viene de Vía Lata, el significado de éste término y otros relacionados.
0 K 19

menéame