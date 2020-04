De su infancia pobre al affaire Farrow: Woody Allen se desquita en sus memorias

Pide Woody Allen que, por favor, el lector no se acerque a 'A propósito de nada' —que Alianza publicará en español el 21 de mayo— interesado simplemente por el 'affaire' Farrow. Que no lea sus memorias movido exclusivamente por la curiosidad de saber cómo empezó su aventura con la hija de su entonces pareja —aunque la descripción de la relación entre Farrow y Allen no la lleve a considerarse precisamente ortodoxa—, ni por los detalles escabrosos de la acusación por abusos a su hija adoptiva Dylan que la actriz interpuso contra él.