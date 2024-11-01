edición general
La independencia judicial más allá de la necesaria reforma del CGPJ

Durante mucho tiempo se sostuvo una imagen del juez que hoy resulta difícilmente defendible. La definición de Montesquieu, según la cual los jueces serían «la boca por la que habla la ley, seres inanimados que no pueden moderar su fuerza ni su rigor», ha quedado superada tanto por la teoría jurídica como por la práctica cotidiana. Resulta evidente que la voluntad del juez influye en el resultado de los litigios y que ese resultado puede variar en función de factores como su ideología, sus vivencias personales, su perfil psicológico.

6 comentarios
#1 Pitchford
Como actualmente muchos jueces son más de prejuzgar que de juzgar, serían necesarias evaluaciones de polarización ideológica y que los más polarizados se queden para toda la vida en primera instancia, donde el daño es limitado y temporal.
tul #3 tul
#1 con prohibir a miembros de sectas ejercer nos quitabamos el 99% de la morralla retrogada
crob #4 crob
#3 parece mentira tenir que pedir a estas alturas una justicia laica
www.observatorioreligion.es/revista/articulo/el_proceso_inacabado_de_l
tul #5 tul
#4 en esta pais jamas se ha hecho justicia para empezar asi que lo de que sea laica ya puedes ir pillando una silla
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#3 y desmontar las universidades católicas donde les regalan los títulos.
aupaatu #2 aupaatu *
Una IA con un algoritmo consensuado por los técnicos más relevantes en jurisprudencia está claro que sería más imparcialidad ,más rápida y con menos intervención en política en los resultados.
