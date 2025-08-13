Incendios. Pladesemapesga aporta suficientes Motivos para la dimisión inmediata de Alfonso Rueda según lo publicado y documentado en Xornal Galicia

RUEDA NO PUEDE SEGUIR NI UN SOLO MINUTO MÁS AL FRENTE DE LA XUNTA, NO ES CUESTIÓN JUDICIAL, ES PREVARICACIÓN POLÍTICA, IGNORANCIA DELIBERADA,LENIDAD Y TOTAL ABANDONO DEL CARGO. Corrupción y desvío de fondos públicos.Se denuncia que la Xunta, bajo el mando de Rueda, desvía millones de euros que podrían destinarse a la prevención de incendios hacia medios afines para comprar silencio y manipular la realidad.Los incendios, el último capítulo de una trayectoria de mentiras institucionalizadas, que incluye casos como el Prestige, las Fragas del Eum
3. Corrupción y desvío de fondos públicos
Se denuncia que la Xunta, bajo el mando de Rueda, desvía millones de euros que podrían destinarse a la prevención de incendios hacia medios afines para comprar silencio y manipular la realidad.
"Los delitos de dejación de funciones son delitos consistentes en el incumplimiento por parte de autoridades y funcionarios públicos de las obligaciones correspondientes a su cargo para el ejercicio de la justicia, y de los deberes que le sean atribuidos para la ejecución del servicio público." A lo que habría que añadir: "con resultado de muertes"
En los últimos meses, una constelación de desastres naturales ha puesto al descubierto no solo la vulnerabilidad climática de España, sino también una