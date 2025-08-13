edición general
Incendios. Pladesemapesga aporta suficientes Motivos para la dimisión inmediata de Alfonso Rueda según lo publicado y documentado en Xornal Galicia

RUEDA NO PUEDE SEGUIR NI UN SOLO MINUTO MÁS AL FRENTE DE LA XUNTA, NO ES CUESTIÓN JUDICIAL, ES PREVARICACIÓN POLÍTICA, IGNORANCIA DELIBERADA,LENIDAD Y TOTAL ABANDONO DEL CARGO. Corrupción y desvío de fondos públicos.Se denuncia que la Xunta, bajo el mando de Rueda, desvía millones de euros que podrían destinarse a la prevención de incendios hacia medios afines para comprar silencio y manipular la realidad.Los incendios, el último capítulo de una trayectoria de mentiras institucionalizadas, que incluye casos como el Prestige, las Fragas del Eum

#1 tierramar
Los incendios de este verano en Ourense son presentados como el último capítulo de una trayectoria de mentiras institucionalizadas, que incluye casos como el Prestige, las Fragas del Eume, las riadas de Muros y Noia, y los incendios de 2017 xornalgalicia.com.
3. Corrupción y desvío de fondos públicos
Se denuncia que la Xunta, bajo el mando de Rueda, desvía millones de euros que podrían destinarse a la prevención de incendios hacia medios afines para comprar silencio y manipular la realidad.…   » ver todo el comentario
#2 tierramar
Los políticos responsables, deberían ser procesados por dejación de funciones con resultado de muertes.
"Los delitos de dejación de funciones son delitos consistentes en el incumplimiento por parte de autoridades y funcionarios públicos de las obligaciones correspondientes a su cargo para el ejercicio de la justicia, y de los deberes que le sean atribuidos para la ejecución del servicio público." A lo que habría que añadir: "con resultado de muertes" Para algunos…   » ver todo el comentario
#6 beldin
#2 los politicos responsables acabaran beneficiandose de los incendios, ¿apostamos cuantos parques eolicos se implantaran en zonas quemadas?:
www.newtral.es/ley-montes-uso-forestal-terreno-quemado-incendio/202508
www.xunta.gal/es/notas-de-prensa/-/nova/015485/justicia-europea-razon-
www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230606/AnuncioV0653-090523-0046_es
el discipulo de frijolito supera al maestro, el hijo del…   » ver todo el comentario
#4 tierramar *
El desprecio institucional del PP: de la Dana en Valencia, el abandono de Alfonso Rueda en Galicia a los incendios en Castilla y León con Mañueco www.xornalgalicia.com/en-portada/en-portada/el-desprecio-institucional
En los últimos meses, una constelación de desastres naturales ha puesto al descubierto no solo la vulnerabilidad climática de España, sino también una…   » ver todo el comentario
#5 luckyy
#4 Es el mismo modus operandi del partido criminal PP
obmultimedia #7 obmultimedia
#4 "El que pueda hacer que haga". los mongolos unineuronales seguiran creyendose el argumentario de la derecha de que todo el mal que esta arrasando al pais es culpa de Pedro Sanchez.
mariKarmo #3 mariKarmo
Seguro que Mazón opina lo mismo.
