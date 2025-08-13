Incendios. Pladesemapesga aporta suficientes Motivos para la dimisión inmediata de Alfonso Rueda según lo publicado y documentado en Xornal Galicia

RUEDA NO PUEDE SEGUIR NI UN SOLO MINUTO MÁS AL FRENTE DE LA XUNTA, NO ES CUESTIÓN JUDICIAL, ES PREVARICACIÓN POLÍTICA, IGNORANCIA DELIBERADA,LENIDAD Y TOTAL ABANDONO DEL CARGO. Corrupción y desvío de fondos públicos.Se denuncia que la Xunta, bajo el mando de Rueda, desvía millones de euros que podrían destinarse a la prevención de incendios hacia medios afines para comprar silencio y manipular la realidad.Los incendios, el último capítulo de una trayectoria de mentiras institucionalizadas, que incluye casos como el Prestige, las Fragas del Eum