Impunidad del dueño de Meneame para llamar hijos de rata a los users y strike a quien lo denuncia

Ayer escribí este artículo en Meneame denunciando los gravísimos insultos de su dueño, Benjami Villoslada, contra diversos usuarios, llamándoles “hijos de rata” entre otras cosas www.meneame.net/story/dueno-meneame-llamando-hijos-rata-usuarios-nos-h

La respuesta de Benjami fue insultar aún más a los usuarios (véanse sus notas y comentarios www.meneame.net/user/benjami/commented ). Me consta que los afectados le reportaron a la administración de la web, que no tomó medida alguna contra el, evidentemente por ser el dueño.

Y esta mañana me he encontrado con que me strikearon por escribir el artículo. Como llegó a portada meteóricamente, no se han atrevido a censurarlo, pero denunciar los abusos del dueño de la web no sale gratis. Absolutamente lamentable.

Si también censurasen este artículo, os animo a copiarlo y pegarlo masivamente por todo Meneame.