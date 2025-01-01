edición general
La improvisación en la música

En la historia de la música occidental han existido momentos en los que, a pesar de las partituras, la improvisación ha sido un elemento muy importante en la creación musical. A veces, los intérpretes han introducido sus propias ideas musicales a través de pequeñas o grandes ornamentaciones y en otras ocasiones han sido los compositores los que la han considerado un elemento esencial. Hasta bien entrada la Edad Media la improvisación formaba parte de la práctica o ejecución, debido a que el sistema de notación musical era bastante impreciso.

Mayonesa_Cigarro #1 Mayonesa_Cigarro
La fermata en el concierto clásico para instrumentista y orquesta del s. XVII era un momento de improvisación y virtuosismo (en plan el Slash dándolo todo para hacernos una idea). Era un momento para hacer un "divertimento" de los temas del concierto con virtuosismo y mucha velocidad, habitualmente en el último movimiento y justo antes de acabar el concierto.

A partir del XVIII empezó a ser más rígida y a estar también regulada por lo que quería el compositor que fuera. Y es cierto…   » ver todo el comentario
