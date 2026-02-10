Romanticismo!

Esta reinterpretación del caminante sobre un mar de nubes es del graffitero gallego, primo a secas.
El autor original es?
(No seáis cutres, si lo sabes lo sabes. No busquéis, que el premio sigue siendo con un seis y un cuatro os hago un retrato)
Esta reinterpretación del caminante sobre un mar de nubes es del graffitero gallego, primo a secas.
El autor original es?
(No seáis cutres, si lo sabes lo sabes. No busquéis, que el premio sigue siendo con un seis y un cuatro os hago un retrato)
enviado
____
menéame