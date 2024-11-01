Imprescindibles - Jorge Ilegal - Mi vida entre las Hormigas en RTVE  

Andar por la vida armado con un stick de hockey es lo más convencional que Jorge Martínez, alma y talento de Ilegales, ha hecho en su vida. Su historia es una mezcla de realidad y leyenda. Drogas creativas y destructivas, peleas dentro y fuera de la banda, ventas millonarias y travesías del desierto. Jorge es una cigarra que con su guitarra y su grupo generó un incendio en el rock and roll en español que aún hoy perdura, quizá con más fuerza que nunca. Mi vida entre las hormigas recorre todo ese impulso creativo del grupo asturiano Ilegales, de