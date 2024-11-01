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Imágenes satelitales han revelado algo impactante: la maquinaria bélica que EEUU destruyó, Irán la ha vuelto a poner en pie

Imágenes satelitales han revelado algo impactante: la maquinaria bélica que EEUU destruyó, Irán la ha vuelto a poner en pie

La rapidez con la que Irán está restaurando sus bases plantea un escenario incómodo para sus adversarios.

| etiquetas: ee.uu. , guerra , irán , reconstrucción
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6 comentarios
16 8 1 K 248 DEFENSA
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Pero si han destruido toda su capacidad militar el primer día, y después dos o tres veces a la semana también. xD
3 K 63
#3 Dav3n *
Eh zorprendenteh...

Sin duda, si no fuera porque era evidente.

Usrael se ha centrado en machacar infrastructura civil y civiles, al estilo más clásico de la escuela nazi.

Ya veréis cuando los de Xataka se enteren de que bajo metros de granito no solo hay túneles repletos de misiles sino fábricas que siguen activas y reponiendo el stock con ayuda de recursos de muchos lugares del planeta.

Les va a petar la cabeza.
1 K 33
#5 Robe7064 *
Quizás alguna foto muestre piezas con hanzi en lugar de letras árabes :roll:
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#6 tpm1
Hay algo de noticia entre tanto sensacionalismo.
0 K 11
#1 diablos_maiq
¿Milagros de la tramoya?
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menéame