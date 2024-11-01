edición general
La identificación biométrica se está implantando en África. Un estudio revela los riesgos y las dificultades [ENG]

Los gobiernos africanos están implantando sistemas que usan las medidas físicas de las personas para identificarlas. Se recopilan datos biométricos y personales de los ciudadanos, para brindarles acceso a servicios públicos esenciales como el voto, la atención médica y la educación. (...) Estos sistemas impiden que millones de ciudadanos accedan a servicios esenciales. Algunas personas tienen dificultades para registrarse debido a discapacidades o analfabetismo. No todos pueden pagarse un smartphone con internet, y las desigualdades perduran.

Pertinax #1 Pertinax *
Lo de "toda África" canta un poco. En gran parte de África Occidental, el porcentaje de smartphones supera a la población y es muy superior a Europa. Forma parte de su idiosincrasia. Incluso Mauritania utiliza más que Europa por habitante, siendo un país miserable.
cosmonauta #2 cosmonauta
És la manera más fácil de dar identidad a la población. Sin identidad no hay derechos
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Y aquí llegan adolescentes con artritis y arrugas... xD
