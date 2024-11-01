ICE recurre a contratista acusado de torturas para rastrear a menores migrantes

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) contrató a una empresa privada de seguridad para localizar a menores migrantes indocumentados que llegaron solos al país, de acuerdo con un documento de contratación citado por The Guardian. La compañía seleccionada para la tarea, MVM Inc, fue demandada en 2024 por dos padres guatemaltecos y sus respectivos hijos por «tortura, desaparición forzada y tratos crueles, inhumanos y degradantes»