Ibiza, a la caza de los visitantes estadounidenses y chinos

Convencer a las aerolíneas para que abran rutas directas con EE.UU. y apostar por nuevas líneas de promoción turística en China, son las principales líneas que quiere seguir el Consell, a la vista de los datos recogidos por el Sistema de Inteligencia Turística. Cinco de cada 100 turistas son visitantes que aprovechan conexiones vía Londres, Madrid, Barcelona o Frankfurt para llegar desde Nueva York, Boston o Miami. Datos que ahora se presentarán a las aerolíneas para hacerles ver que Ibiza se posiciona como una buena oportunidad de negocio.