Ibiza, a la caza de los visitantes estadounidenses y chinos

Convencer a las aerolíneas para que abran rutas directas con EE.UU. y apostar por nuevas líneas de promoción turística en China, son las principales líneas que quiere seguir el Consell, a la vista de los datos recogidos por el Sistema de Inteligencia Turística. Cinco de cada 100 turistas son visitantes que aprovechan conexiones vía Londres, Madrid, Barcelona o Frankfurt para llegar desde Nueva York, Boston o Miami. Datos que ahora se presentarán a las aerolíneas para hacerles ver que Ibiza se posiciona como una buena oportunidad de negocio.

3 comentarios
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Los trabajadores en tiendas de campaña en Ibiza, una familiar fue a un puesto de trabajo allí y le costó 1 año viviendo en el sofá de una amiga para encontrar casa y los gobernantes aumentando la presión turística para que el empresario haga mas dinero a costa de tirar a los trabajadores de sus casas

Luego que si no es un genocidio
#3 Forestalx
Pero no habíamos quedado en que había demasiado turismo ?...
Gry #1 Gry
ChatGpt, tenemos un problema porque hay demasiados turistas. ¿Como atraemos más turistas?
Gracias de antebrazo.
