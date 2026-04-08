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El Ibex se dispara con el desplome del petróleo

El Ibex se dispara con el desplome del petróleo

Los futuros de Wall Street se acercan al 3% de subida A falta de una hora para la apertura de la jornada, los futuros del Dow Jones y del SP 500

| etiquetas: bolsa , petróleo
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2 comentarios
6 0 0 K 78 actualidad
rogerius #1 rogerius *
Si sube, porque sube. Si baja, porque baja. :palm: Gana la banca.
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taSanás #2 taSanás
Yo ya he cancelado mi BYD
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