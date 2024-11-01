edición general
13 meneos
30 clics

Una IA china resuelve una conjetura matemática que llevaba abierta más de diez años

Un sistema de doble agente cerró una conjetura de álgebra conmutativa que llevaba una década sin solución. La única ayuda humana fue abrir una puerta: facilitar acceso a documentos restringidos.

| etiquetas: ia , matemáticas , china
11 2 1 K 128 actualidad
2 comentarios
11 2 1 K 128 actualidad
tul #1 tul
Lo de quitarnos el trabajo va a tardar mucho? Estoy hasta el moño de madrugar xD
0 K 13

menéame