Hong Kong: un importante partido opositor anunció su disolución tras la aprobación de la ley de seguridad

Demosisto, formado por ex líderes estudiantiles prodemocráticos, reportó el cese de sus actividades por el riesgo del avance chino. El ex secretario general pidió: “Si mi voz ya no se oye dentro de poco, espero que la comunidad internacional siga alzándola por Hong Kong".Wong consideró que, bajo esta nueva legislación, “la preocupación por la vida y la seguridad (personal) ya no es ninguna tontería”. No obstante, en su mensaje de renuncia,también opinó que “ni la ley de seguridad nacional ni ninguna otra ley maligna congelarán la voluntad de HK