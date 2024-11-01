Homologado el Talgo 230 de DSB en Dinamarca y Alemania

La Agencia de Seguridad Ferroviaria de Dinamarca (Trafikstyrelsen), la alemana EBA por delegación de la Agencia Europea de Ferrocarriles (ERA) han autorizado la circulación de los nuevos trenes Talgo 230 adquiridos por el operador público danés. Esta certificación permitirá su inminente entrada en servicio en Dinamarca para trenes internacionales EuroCity (EC). Está previsto que entren en servicio en la ruta que une Copenhague con Hamburgo. Se suma así a la autorización obtenida en agosto para los trenes Talgo 230 de Deutsche Bahn.