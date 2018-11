‘Homecoming’: a Amazon le llegó su momento ‘Stranger Things’

Si algo caracteriza a Homecoming es su virtuoso estilo cinematográfico. Un planteamiento visual impecable. La serie homenajea a Hithcock, a Brian de Palma, a Kubrick, a todos los grandes. No se esconde tampoco por utilizar extractos de bandas sonoras de otras películas clásicas. No sólo escuchamos los primeros compases de Vestida para matar. Durante los diez episodios suenan piezas de Todos los hombres del presidente, Marathon Man, Vértigo, Klute, Carros de fuego, Carrie, Fuego en el cuerpo, La conversación, Copycat, The Thing y muchas más.