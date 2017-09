El hombre que ya recorrió todo el mundo. Las lecciones de viajar por 196 países

Albert Podell, ex editor de la revista Playboy, hizo lo que todos fantaseamos pero muy pocos logramos: viajar a los 196 países de la Tierra. Hacerlo le tomó 50 años. En el camino, fue perseguido por el búfalo de agua, se rompió unos cuantos huesos, comió alimentos extraños y fue arrestado, asaltado, y casi linchado. Pero vivió para contarlo en un nuevo libro, Around the World in Fifty Years: My Adventure to Every Country on Earth (“La vuelta al mundo en cincuenta años: Mi aventura en cada país de la Tierra”).