El hombre con "el trabajo más peligroso del mundo": el científico que recorre el laberinto radioactivo bajo el reactor de Chernóbil

El reactor 4 de la Planta Nuclear de Chernóbil, quedó completamente destruido con la fatal explosión del 26 de abril de 1986. Pero a unos 10 metros de profundidad aún están los centros de control y monitoreo, que sobrevivieron al desastre. "Es como un gran laberinto bajo el reactor", le dice a la BBC Anatolii Doroshenko, de 38 años e investigador del Instituto para los Problemas de Seguridad de las Centrales Nucleares (ISPNPP). Su trabajo incluye recorrer ese laberinto al menos una vez al mes, una misión que según la revista New Scientist "