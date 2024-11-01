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El hombre con "el trabajo más peligroso del mundo": el científico que recorre el laberinto radioactivo bajo el reactor de Chernóbil

El reactor 4 de la Planta Nuclear de Chernóbil, quedó completamente destruido con la fatal explosión del 26 de abril de 1986. Pero a unos 10 metros de profundidad aún están los centros de control y monitoreo, que sobrevivieron al desastre. "Es como un gran laberinto bajo el reactor", le dice a la BBC Anatolii Doroshenko, de 38 años e investigador del Instituto para los Problemas de Seguridad de las Centrales Nucleares (ISPNPP). Su trabajo incluye recorrer ese laberinto al menos una vez al mes, una misión que según la revista New Scientist "

| etiquetas: cientifico , entra , una vez , mes , centro , control , chernóbil
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7 comentarios
5 2 0 K 61 tecnología
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Veo más peligroso ser sanitario en Cisjordania o Líbano.
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josde #3 josde *
#1 En algunas salas, la radiación es tan alta que debe completar estas tareas en menos de cuatro minutos y salir de inmediato. En otras, los niveles de radiación no son aptos ni siquiera para detenerse ahí.
No se yo, al final este también caerá.
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
#3

¿cuantos van en Cisjordania?
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#5 tierramar *
Vean las consecuencias de la radioactivdad en los niños de Chernobyl: www.meneame.net/m/actualidad/ninos-chernobyl-eng-imagenes-sensibles Mantener la guerra de Ucrania, o ampliarla a Europa es una locura suicida.
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#2 srskiner
Pensaba que hablaba de trump
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#4 A_S
Alguien recuerda el blog de una chica ucraniana que recorría toda esa zona en su moto??
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#6 slimedition *
#4 es.wikipedia.org/wiki/Elena_Filatova

La web personal parece cerrada y no controlo su idioma...
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menéame