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La historia del surf en España comenzó a escribirse en Salinas: un joven ovetense que construyó la tabla con sus propias manos para emular una portada de los "Beach Boys"

“¿Te imaginas a un chaval en el año 63 con un ukelele cantando canciones y reuniéndonos a todos? Era como si se abriese el cielo y todos dijésemos: ‘¿pero esto qué es?’”

| etiquetas: surf , 1963 , pionero
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