La hipocresía de empujarte a tener hijos y luego pedirte que escondas tu maternidad (y a tus hijos)

Soy padre desde hace 10 años y como tal he visto a menudo cosas que no me cuadraban del funcionamiento de nuestra sociedad en lo que respecta a esto de esperar un bebé, tenerlo y criarlo. Una de las más chocantes es la hipocresía con que se habla de la maternidad y paternidad cuando aún no eres padre, la presión que se ejerce sobre las parejas para que tengan hijos, y lo solos y abandonados que se sienten después cuando ya son padres. Por eso hoy hablamos de esto, de la hipocresía de empujarte...