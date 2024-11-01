Sus hijos le preguntan qué es un ayatolá y empieza a describir a su jefe

Intrigados después de escuchar el término varias veces en la televisión, los hijos de Rubén Sánchez Conde le preguntaron ayer qué es un ayatolá. Sánchez intentó ser lo más pedagógico posible, hablando de forma genérica de «un hombre, porque siempre es un hombre, que ejerce su poder sobre quienes dependen de él y lo hace de forma autoritaria, apelando siempre a los poderes que le han otorgado desde arriba».Sin darse cuenta, en su discurso empezó a utilizar el nombre de «Fernando» en vez de decir «ayatolá», pues la explicación se había convertido