edición general
1 meneos
7 clics

De los 'héroes de Simancas' a la ordenanza de patinetes: así fue la bronca por la que Vox abandonó el Pleno de Gijón

Sara Álvarez Rouco reprochó que la portavoz de Podemos se riera durante sus intervenciones, y esta la acusó de llamarla «ridícula»

| etiquetas: sara álvarez rouco , vox , gijón , ordenanza , simancas , extrema derecha
1 0 0 K 20 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 20 actualidad

menéame