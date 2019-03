Helter Skelter: la lectura fatal de una canción

Uno de los tracks más llamativos del White Album es “Helter Skelter”. El tema es un potente rock compuesto por Paul McCartney, y la intención de su autor era de competir con The Who: "creo que deberíamos grabar un disco realmente bestia"- propuso Paul McCartney. Tiraron todo lo que tenían en los micros para hacer la canción “más fuerte y más sucia”: distorsión, feedback, eco, silbidos de cinta, aullidos. Una vez lanzado el disco, la canción no solo se hizo célebre por su potencia, sino que también por un hecho criminal ocurrido un año después.