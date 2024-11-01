·
Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No Olvidar Gaza
Convocadas manifestaciones de rechazo a la guerra en toda España para el 14 de marzo.
|
etiquetas
:
irán
,
gaza
,
genocidio
,
israel
,
eeuu
,
petróleo
,
gas
,
ormuz
8
1
0
K
97
actualidad
1 comentarios
#1
security_incident
*
La guerra de Oriente Medio que la pare Irán cuando le salga de los huevos o que la pare Estados Unidos si es que puede.
Ésto de atacar cuando quiero y forzar un alto el fuego cuando me venga bien, no va a funcionar esta vez.
La convocatoria debe ser "Bases fuera, OTAN no". La guerra que siga hasta que el agredido se hay saciado.
Simetría, proporcionalidad y equidad.
Edit: Lo de Palestina libre pero flores para todos también me produce cierta curiosidad
0
K
12
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
