¿Hay más resfriados y gripe en el norte de Europa (Noruega, Suecia, Finlandia) que en España?

Respuesta corta: NO. —Finlandia, Suecia y Noruega tienen, en general, menor incidencia de catarros y gripes comunes que España, especialmente en población activa, y no porque “haya menos virus”, sino por cómo viven, trabajan y se mueven.

La clave no es el clima (que de hecho es peor), sino la estructura social y territorial.

1. El mito del clima: frío ≠ más catarros

Es intuitivo pensar:

“Hace más frío → más resfriados”

Pero epidemiológicamente es falso o incompleto.

Los virus respiratorios se transmiten sobre todo por:

densidad humana

tiempo de exposición

espacios cerrados compartidos

repetición diaria

En eso, España sale peor parada que el norte de Europa.

2. Factores que reducen los contagios en el norte de Europa

🧭 Mucha menor densidad cotidiana

Ciudades menos densas

Menos “hora punta brutal”

Menos transporte masivo estilo “lata de sardinas”

Aunque haya transporte público, no va tan saturado, hay más espacio personal y mejor ventilación

💻 Teletrabajo real (no cosmético)

En Finlandia, Suecia y Noruega: el teletrabajo no es una concesión, es parte estructural del mercado laboral especialmente en trabajos cualificados, y como resultado, tenemos menos desplazamientos diarios, menos cadenas de contagio, menos “ir enfermo a la oficina”.

En España: presencialismo cultural, miedo al control, leyes mal diseñadas, lo que implica gente enferma viajando igual.

🏘️ Menor centralización laboral

No existe un “Madrid de 6–7 millones drenando medio país”. Tienen varios polos medianos, empleo distribuido y administraciones descentralizadas de verdad. Eso reduce migraciones diarias masivas, megaflujos pendulares y contagios en cascada.

Y es que, a diferencia de España, la capital dominante ≠ trabajos concentrados físicamente. Helsinki, Estocolmo y Oslo concentran instituciones, empresas grandes, PIB y poder político. Pero no concentran a los trabajadores de la misma manera que Madrid o Barcelona.

La diferencia está en cómo se organiza el trabajo, no solo en dónde están las sedes.

Clave nº1: teletrabajo normalizado (no “beneficio”): En los países nórdicos, el teletrabajo no es una concesión, no está culturalmente ligado a “desconfianza”, es una herramienta de eficiencia. Muchos empleos están adscritos a empresas de Helsinki, pero el trabajador vive a 50, 100 o 200 km o directamente en otra región.

📌 La centralidad es jurídica y económica, no residencial.

En España, la centralidad es física, si el trabajo está en Madrid, tú tienes que estar en Madrid.

Clave nº2: empresas distribuidas territorialmente: Especialmente en Suecia y Finlandia, es habitual que una empresa tenga sede en Estocolmo, I+D en Umeå o Lund, operaciones en Västerås, Tampere o Turku, trabajadores viviendo en ciudades medias o pequeñas

No es “deslocalización”, es diseño deliberado.

Clave nº3: administración pública no hipercentralizada: Ejemplo muy importante, en Suecia, muchas agencias estatales no están en Estocolmo, algunas se han movido activamente fuera. En Finlandia, universidades y organismos públicos están repartidos, incluso ministerios permiten trabajo remoto estable. En Noruega, fuerte dispersión por necesidad geográfica, teletrabajo muy aceptado en sector público. Mientras, en España, ministerios, agencias, cuerpos técnicos se localizan en Madrid, con apenas redistribución real.

Clave nº4: vivienda y salario no fuerzan la mudanza: En los países nórdicos, los salarios están más equilibrados territorialmente, la diferencia capital–resto no es tan brutal, vivir fuera no implica "matar tu carrera". En España, salir de Madrid o Barcelona suele implicar menos salario, menos oportunidades, estancamiento profesional. Eso obliga a concentrarse.

Dato conceptual muy importante

En los países nórdicos, el empleo está centralizado en empresas, no en personas. En España, el empleo está centralizado en personas. Eso cambia todo: vivienda, transporte, salud, natalidad, contagios, despoblación.

😷 Cultura de responsabilidad sanitaria

En el norte, si estás resfriado te quedas en casa. N adie te mira mal. No te penalizan laboralmente.

En España "es solo un catarro", "hay que ir igual", "no seas exagerado".

Eso multiplica contagios, aunque el sistema sanitario sea bueno.

🏢 Edificios mejor diseñados

Mejor ventilación

Menos oficinas hiperdensas

Más trabajo por objetivos, no por presencia

La arquitectura también contagia (o protege).

¿Significa que no se resfrían?

No. Se resfrían igual que cualquier humano. Pero menos veces al año, con menor propagación en cadena, con menos picos masivos.

En España es muy típico “todo el departamento cae en 2 semanas”, Eso en el norte es mucho menos frecuente.

¿Es por que también son más fríos en el trato?

En parte sí, pero conviene decirlo bien para que no suene a tópico ni caricatura. No es que “sean fríos”, es que mantienen más distancia física y menos contacto innecesario, y eso reduce objetivamente los contagios.

Vamos por partes.

Distancia social ≠ falta de humanidad

En los países nórdicos es normal no tocar a desconocidos, no darse dos besos, no hablar a 30 cm de la cara y respetar el espacio personal.

Eso no es frialdad emocional, es norma cultural. Desde el punto de vista epidemiológico: menos proximidad física = menos transmisión.

Comparación clara con España

En España son tipicos los besos, abrazos, palmadas, hablar alto y cerca, bares ruidosos lo que implica acercarse más, contacto frecuente incluso con conocidos “lejanos”. Resultado: más microexposiciones diarias y más cadenas de contagio.

En los países nórdicos, es mas frecuente el saludo verbal, distancia personal amplia, menos contacto físico casual y menos presión social por “ser cercano”. Resultado: menos oportunidades de transmisión.

No es el factor principal, pero suma, La distancia interpersonal ayuda, pero no es lo que más pesa.

Los factores dominantes siguen siendo:

densidad urbana transporte masificado presencialismo laboral teletrabajo real ir enfermo a trabajar o no

La cultura del contacto es un factor amplificador, no el origen.

4. Un ejemplo muy gráfico

Imagina dos personas resfriadas:

En España: va a la oficina, coge metro lleno, da besos, come en mesa compartida.

En Finlandia: teletrabaja, o si va, mantiene distancia, no hay contacto físico y si empeora, se queda en casa.

El virus no “elige países”, elige oportunidades.

Lo importante: no es replicar la frialdad, es el modelo

La lección no es: “Seamos más fríos”

La lección es: "Menos densidad forzada, menos contacto obligatorio, menos movilidad absurda."

Si en España: se descentralizara el trabajo, se permitiera teletrabajo real, se redujera la necesidad de transporte masivo, el contagio bajaría incluso manteniendo nuestra cultura social.