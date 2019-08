Hay un animal en medio de la carretera: ¿Qué hago?

En primer lugar nos instan a frenar a fondo siempre y cuando tengamos frenos ABS. Si son frenos clásicos hay que intentar no bloquear las ruedas al pisar el freno. Tras esto hay que buscar un escape. Es un segundo paso crucial para salir victorioso de esta adversa y peligrosa situación. Es importante no quedarse mirando el obstáculo (ellos ponen de ejemplo a una vaca), y si el vehículo no va equipado con frenos ABS se debe quitar un poco el pie del freno para que el giro sea más fácil.