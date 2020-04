Harrison Ford, investigado tras verse involucrado otra vez en un accidente de avión

Tal como ha asegurado el representante del actor, Ford, de 77 años, había escuchado mal las instrucciones del control de tráfico aéreo y de ahí la confusión. Sin embargo, no es la primera vez que el intérprete se ve implicado en un incidente de similares características. En 2017voló sobre un avión de American Airlines cuando se equivocó de pista de aterrizaje, violando las normas de seguridad de la FAA, ya que no está permitido aterrizar en una pista de rodaje. Sin embargo, en esos momentos, la FAA, al no haber heridos ni consecuencias, decidió