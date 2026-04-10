Hallan muerto de dos puñaladas a un hombre en plena calle en Burjassot

La Policía Nacional investiga lo que aparenta ser el asesinato de Ángel R. C., un hombre de 58 años que ha sido encontrado a primera hora de la mañana de este viernes tirado en el número 30 de la avenida Pi i Margall de Burjassot. Ha sido un familiar de la víctima quien alrededor de las 5:30 horas ha dado la voz de alarma con una llamada al teléfono de Emergencias 112. La llamada ha provocado la activación del protocolo por el que han sido enviadas patrullas de la Policía Local de Burjassot, así como de la Policía Nacional y medios sanitarios.