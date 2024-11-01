Hallan cuerpo de un soldado de EE. UU. desaparecido en Marruecos

Fuerzas de búsqueda marroquíes encontraron el cadáver del teniente primero Kendrick Lamont Key Jr. en aguas a aproximadamente 1,6 kilómetros del lugar donde desapareció el 2 de mayo, cerca de la zona de entrenamiento de Cap Draa. Continúa la búsqueda del segundo soldado desaparecido. Ambos soldados participaban en la operación "León Africano", el mayor ejercicio militar conjunto liderado por el Comando África de Estados Unidos (AFRICOM), con la participación de fuerzas estadounidenses, países de la OTAN y otros socios africanos.