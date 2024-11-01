edición general
5 meneos
12 clics
Hallado en Serbia el primer resto óseo de un oso pardo que participó en los espectáculos del anfiteatro romano de Viminacium

Hallado en Serbia el primer resto óseo de un oso pardo que participó en los espectáculos del anfiteatro romano de Viminacium

Durante siglos, las crónicas y relatos de la Antigüedad romana han transmitido vívidas, y a menudo cruentas, descripciones de los espectáculos celebrados en los anfiteatros de todo el Imperio, donde junto a gladiadores y condenados, una innumerable variedad de bestias salvajes luchaban, eran cazadas o ejecutaban a prisioneros. Entre ellas, el oso pardo (Ursus arctos) ocupaba un lugar prominente, citado con frecuencia en fuentes escritas.

| etiquetas: roma , oso , serbia
5 0 0 K 59 cultura
6 comentarios
5 0 0 K 59 cultura
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 Bueno, los cristianos primitivos de la época eran los anarquistas originales. Se enfrentaron a Nerón, el D Trump de la época, literalmente se dejaron comer sin oponer resistencia, ya que eran pacifistas.

es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo_cristiano

Esta obra de Tolstoi me encantó:
es.wikipedia.org/wiki/El_reino_de_Dios_está_en_vosotros

Y el mejor libro de narrativa histórica sobre la época:
es.wikipedia.org/wiki/Quo_vadis?_(novela)

Su sacrificio fue tan potente que desplazó al politeísmo romano de las elites.
1 K 24
skaworld #4 skaworld
#3 ¿Sabes que pasa? Que todas esas cosas me recuerdan a las etiquetas de los vinos.

Lees la etiqueta y ese nectar de los dioses ha sido seleccionado por la providencia para ofrecerte una experiencia orgásmica que cambiará tu vida para siempre no solo alimentando tu cuerpo de oligoelementos esenciales si no tambien tu mente abriendola a un entendimiento mas profundo del sentido de la vida que te hará trascender en energía pura y vagar po la galaxia descubriendo los misterios del cosmos

Luego…   » ver todo el comentario
0 K 12
Torrezzno #5 Torrezzno *
#4 es que no puedes comparar el movimiento cristiano primitivo donde se tenían que reunir en secreto fuera de Roma porque estaba prohibido con cualquiera de los sabores crisitianos que hay a dia de hoy. Es imposible saber como era realmente pero de eso mismo trata el libro de Tolstoi, como las tres iglesias mayoritarias pervirtieron el concepto original.

El libro es muy interesante, no es ficción es un ensayo sobre las religiones, el anarquísmo, el pacifismo etc.

"El libro influyó

…   » ver todo el comentario
0 K 12
skaworld #6 skaworld
#5 Que quieres que te diga, yo es que "yo era fan antes, cuando la maqueta, ahora se han vuelto comerciales" me suena mucho a chufla propagandística. Sobre Ghandi... No es precisamente santo de mi devoción, si tu quieres ofrecer la otra mejilla para que reconozcan tus derechos me parece estupendo, historicamente sin embarego...no suele ser una estrategia muy exitosa. Eso por no hablar que el tipo... como personaje... tiene algunos claroscuros muy chunguillos...

Amos no te niego q le pegue algun dia al libro si tengo tiempo pero sinceramente no me motiva demasiado
0 K 12
Torrezzno #1 Torrezzno
Llevaba la entrada en el bolsillo?
0 K 12
skaworld #2 skaworld
#1 No dice que fuese de publico, dice que participaba.

Entiendo que encontraron los restos oseos del oso y muchos restitos oseos de cristianos en su estomago.

Que gran época para el mundo del espectáculo
0 K 12

menéame