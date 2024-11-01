Hallado en Serbia el primer resto óseo de un oso pardo que participó en los espectáculos del anfiteatro romano de Viminacium

Durante siglos, las crónicas y relatos de la Antigüedad romana han transmitido vívidas, y a menudo cruentas, descripciones de los espectáculos celebrados en los anfiteatros de todo el Imperio, donde junto a gladiadores y condenados, una innumerable variedad de bestias salvajes luchaban, eran cazadas o ejecutaban a prisioneros. Entre ellas, el oso pardo (Ursus arctos) ocupaba un lugar prominente, citado con frecuencia en fuentes escritas.