El «hágaselo usted mismo» en salud

Doug Lindsay es un joven estadounidense con una enfermedad rara, hiperplasia medular suprarrenal bilateral, que lo mantuvo 10 años postrado. Como los médicos no encontraban una solución, él mismo se dedicó a investigar. Propuso una cirugía novedosa, extirpar la médula de las glándulas, que fue un éxito, y Doug volvió a caminar. Ahora es asesor en Harvard.