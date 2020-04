Por qué hacer test masivos aún no es la solución

¿Sirve de algo hacer test masivos a toda la población? No, aún no. A día de hoy es muy complicado saber qué técnica permitiría un análisis masivo de la población, porque todas tienen problemas, capacidad de análisis, etc. que ocurre en absolutamente todos los países. Para una correcta evaluación se deberían de utilizar tanto qPCR como test rápidos. Si hay negativo con rápido, confirmar con qPCR. Y eso es simplemente imposible, técnica y económicamente.