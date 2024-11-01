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Hace 2.000 años, los ciudadanos del Imperio Romano consideraban lo más normal llevar micropenes en el bolsillo

Hace 2.000 años, los ciudadanos del Imperio Romano consideraban lo más normal llevar micropenes en el bolsillo

Mide unos tres centímetros, está moldeado en bronce con todo lujo de detalles (anatómicos) y a pesar de tener alrededor de 1.800 años se conserva asombrosamente bien. Hablamos de un falo. Un pene. Una antigua figurilla que representa unos genitales masculinos y que los arqueólogos acaban de desenterrar en un yacimiento romano de Cumbria, en el noroeste de Inglaterra. Lo más curioso sin embargo no es la aparición de la estatuilla peniana en sí. Sino que los investigadores hayan tardado tanto en encontrarla.

| etiquetas: ciudadanos , imperio romano , fascinus , amuleto , pene
4 1 1 K 57 cultura
3 comentarios
4 1 1 K 57 cultura
placeres #2 placeres *
.. Es un tema curioso, las culturas militaristas hindoeuropeas (Mas bien la rama que vino para europa), han tenido una obsesión con el pene, y lo convirtieron en un objeto cotidiano que les acompañaba en sus accesorios, durante milenios.

Otras culturas igualmente militaristas como la africana o americana nunca desarrollaron esa obsesión falocentrica,
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taSanás #1 taSanás
en el bolsillo natural del cuerpo humano?
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#3 famufa
Eso, hoy se llevan micropenes en la bragueta.
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menéame