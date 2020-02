Ha muerto el padre del "copiar" y "pegar": Larry Tesler

La aparición de los ordenadores personales no se trataba solo de hacer que estas potentes máquinas estuvieran disponibles para el que quisiese una, sino también de hacerlas accesibles y fácilmente utilizables para cualquiera, incluso para los que no tuviesen un título en informática. El nombre de Larry Tesler quizás no sea tan conocido como el de Steve Jobs o Bill Gates, pero sus contribuciones han hecho que todos nuestros ordenadores y dispositivos sean más fáciles de usar.