Se ha detectado una segunda esfinge en Egipto, ya que los escáneres apuntan a la existencia de una «megaestructura subterránea» [ENG]

Es posible que los antiguos egipcios dejaran una pista enigmática sobre una segunda esfinge oculta, tallada directamente en la piedra hace más de 3000 años. La Estela del Sueño, situada entre las patas de la Gran Esfinge, parece representar dos figuras de esfinges, lo que sugiere que el legendario monumento pudo haber tenido en su día una gemela. Ahora, unos investigadores italianos que, en 2025, afirmaron haber descubierto enormes estructuras subterráneas bajo la meseta de Giza creen haber identificado al segundo guardián enterrado en las...