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¿Qué ha conseguido Trump con esta guerra? "Satisfacer a Netanyahu": el análisis de Mario Saavedra

¿Qué ha conseguido Trump con esta guerra? "Satisfacer a Netanyahu": el análisis de Mario Saavedra

En Al Rojo Vivo, el analista advierte del débil respaldo interno que vive EEUU: el 61% de los ciudadanos rechaza la guerr y el precio de la gasolina ya ronda los 4 dólares, reflejo directo del impacto económico.

| etiquetas: trump , israel
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3 comentarios
16 2 0 K 221 actualidad
ipanies #2 ipanies
Y evitar que los sionistas saquen a la luz las cosas que Epsteim fue guardando del depravado naranja...
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Sr.No #3 Sr.No
Sinceramente, según discurre la guerra, eso de complacer debió de ser solo al principio.

Espero que ambos se sientan muy incómodos en estos momentos.
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baycorps #1 baycorps
Los yanquis pagan en el surtidor en Galones. 1 Galón estadounidense (líquido) equivale a 3.785 litros.
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menéame