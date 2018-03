Guía para ver «La muerte de Stalin»

"En cierta ocasión en la que Jrushchov y Mikoyán desempeñaban la función de acompañamiento obligado del líder en el sur, Stalin murmuró sin dirigirse a nadie en particular: «Estoy acabado. No me fío de nadie, ni siquiera de mí mismo»" Exposición de los hechos históricos que acontecieron antes de la muerte de Stalin, cuando su equipo, el protagonista de la película, conspiraba contra él, intentaba que el relevo no fuese para alguien joven al tiempo que Stalin planeaba una purga contra ellos.