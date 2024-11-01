La guerra de Israel contra Irán ataca a todos los servicios públicos del mundo

La guerra provoca la subida de precios del petróleo, del gas y dispara los costes de vida para todo el mundo. Estamos viendo bombardeos a plantas petroleras, la mayor planta de Gas del mundo y el impacto en el precio de subidas del 10% en pocos segundos, en estas materias.

El gasoleo a 2 euros en muchas estaciones, camioneros diciendo que no sale rentable algunos trabajos por el alza en los carburantes. La inflación se dispara y lo pagamos todos.

A su vez los satélites de Israel en cada país, los agentes pagados por el mossad, que según cuentan algunos han tenido retrasos en los pagos este mes y por eso andan algo callados, tiran mensajes sobre los precios que señalan a los estados y su recaudación por impuestos.

Todos los países la extrema derecha sionista tira el mismo mensaje: ¡El precio sube! ¡Bajen impuestos! de manera coordinada. Enfrentando al ciudadano con hacienda en vez de con quién provoca el conflicto.

A su vez dicen que durará unas 3 semanas más, si los gobiernos bajan los impuestos de manera permanente para aliviar la crisis energética y de inflación, ¿Qué pasa en 1 mes? que todo vuelve a ir bajando de precio, no tanto como debería, pero baja de precio y la recaudación del estado disminuye ya que bajó los impuestos.

¿Qué permite esto? Pues que el hueco que deja de ocupar el estado de cualquier país por esa menor recaudación, lo ocupen empresas. Y ya estamos viendo los correos de Epstein cómo comentan dónde hay hueco para hacer dinero, o cómo hacen dinero hundiendo los mercados con posiciones cortas.

La historia es cómo suben los precios y luego los influencers de extrema derecha financiados por Israel presionan para que se bajen impuestos y reducir el tamaño del estado. Que si se reduce, permite que Israel y EEUU tengan más capacidad económica en comparación con el resto de países que van a recortar su recaudación.

Un golpe a todo el mundo.