La Guardia Civil clausura en Gijón un criadero con 339 perros por sus malas condiciones

La Guardia Civil ha clausurado un criadero de perros situado en el concejo de Gijón por sus malas condiciones, una operación que ha obligado al traslado de 339 animales al Centro Municipal de Protección Animal. Fuentes municipales han explicado que la intervención se realizó este martes, tras la recepción de una denuncia particular. En la inspección se pudo comprobar el mal estado de algunos de los perros, lo que llevó a la clausura de las instalaciones y al traslado de la totalidad de los animales.