El grave sobrepeso de las 'apps': solo las 30 más famosas ya ocupan tus 16 gigas

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

La falta de espacio en los smartphones siempre ha generado más de un quebradero de cabeza. Cuántas veces has ido a descargar una app y te has encontrado con el mensaje de que no hay espacio suficiente. La primera reacción ha sido echarle la culpa a la cantidad de vídeos e imágenes que almacenas (en muchos casos sin ni siquiera darte cuenta, al descargarse directamente desde WhatsApp). Sin embargo, puede que haya una razón más para que tu móvil no admita más contenido. Las propias aplicaciones son las que te están fastidiando.