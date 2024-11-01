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El gran salto de las renovables ya ocurrió y China definirá su futuro

El gran salto de las renovables ya ocurrió y China definirá su futuro

La revista Science concedió el premio Breakthrough of the Year 2025 al crecimiento de las fuentes de energía renovables, liderado por China. Esto es lo que cabe esperar para 2026.

| etiquetas: renovables , china , breakthrough
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2 comentarios
3 1 0 K 48 actualidad
Baalverith #1 Baalverith
Ojalá no gobiernen en España estos cavernícolas de la derecha con mentalidad petrolera, parece como si estuvieran anclados en 1970 para todo, energía, derechos, política internacional...
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#2 MetalAgm
#1 Esa caterva de amebas siguen viviendo en el siglo XX y siguen atrasados decadas en todos sus planteamientos... energia, derechos, politica en general, trabajo (todo presencial, nada de teletrabajo), construccion de rascacielos de oficinas en plena era del teletrabajo como si estuvieramos aun en Nueva York de los años 60 y 70 (vease Madrid Nuevo Norte y sus planes de rascacielos de oficinas que varios arquitectos y urbanistas ya han dicho que no tienen sentido en el siglo XXI)... etc etc...
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menéame