Gran desahuciador

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Viñeta de Eneko sobre la la vivienda en nuestro país
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Feindesland
No entiendo el fondo azul. Debería ser amarillo.
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