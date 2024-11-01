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Gran desahuciador

Gran desahuciador

Viñeta de Eneko sobre la la vivienda en nuestro país

| etiquetas: eneko , viñeta , vivienda , desahucios , grandes tenedores
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1 comentarios
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Feindesland #1 Feindesland
No entiendo el fondo azul. Debería ser amarillo.

:-D
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menéame